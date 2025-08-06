"الإمارات للخماسي الحديث" يشارك في البطولة العربية بمصر

أبوظبي في 6 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث عن مشاركة المنتخب الوطني تحت 15 عاما في منافسات البطولة العربية الأولى للمنتخبات، “رباعي”، والتي تقام في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 إلى 18 أغسطس الجاري.

ويمثل المنتخب الوطني أربعة لاعبين هم سالم تميم الكتبي، وسالم مصبح، وحميد سعيد، وذياب عمر، بقيادة المدرب محمد قاسم ، وذلك في ظل المنافسات بمسابقة الرباعي للفردي تليها مسابقة التتابعات.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، أهمية المشاركة في هذه البطولة لصقل مهارات اللاعبين الشباب، وإكسابهم الخبرات الدولية في سن مبكرة، لافتة إلى أن الاتحاد يسعى لتوفير كل الدعم الفني واللوجستي للمنتخب لضمان مشاركة مشرفة تليق برياضة الإمارات.