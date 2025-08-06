"شمس" تعزز التحول الرقمي لدعم رواد الأعمال

الشارقة في 6 أغسطس/ وام/ وقعت مدينة الشارقة للإعلام “شمس”، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة "سليك فلو" العالمية، المتخصصة في حلول المراسلة متعددة القنوات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن جهود "شمس" الرامية إلى دعم رواد الأعمال، وتعزيز منظومة الابتكار والتحول الرقمي في دولة الإمارات.

وتأتي الشراكة من خلال ذراع "شمس" للخدمات ذات القيمة المضافة "مزيد"، لتشكل رافعة رقمية جديدة تسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبنّي أدوات ذكية ترتقي بتجربة العملاء، وتعزز الأداء البيعي والتشغيلي ضمن بيئة أعمال متكاملة.

وتعد "سليك فلو" منصة عالمية معتمدة من أكثر من 2000 شركة في 70 دولة، حيث توفر حلولاً لتوحيد قنوات التواصل مع العملاء، بما يشمل واتساب، وإنستغرام، وتيك توك، وماسنجر، والرسائل النصية القصيرة والدردشة المباشرة على المواقع الإلكترونية، ضمن مساحة عمل واحدة، ما يتيح للفرق التركيز على بناء علاقات تفاعلية تحقق نتائج ملموسة.

وفي إطار هذه الشراكة، تعتزم "شمس" بالتعاون مع "سليك فلو" إطلاق سلسلة من ورش العمل التدريبية والندوات التفاعلية المجانية الموجهة للشركات المسجلة ضمن منظومتها، بهدف تمكينها من تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير إستراتيجيات التفاعل متعدد القنوات، ودعم مسيرتها نحو التحول الرقمي الكامل.

وقال راشد ساحوه، مدير إدارة العمليات في مدينة الشارقة للإعلام “شمس”، إن “شمس” تحرص على توفير أحدث الأدوات والحلول التقنية التي تعزز فرص نجاح رواد الأعمال وتضعهم في صدارة المشهد التنافسي، وتُعد الشراكة مع ’سليك فلو‘ تجسيداً لرؤية “شمس” في بناء بيئة أعمال ذكية ومتكاملة، تتيح لأصحاب المشاريع إدارة تواصلهم مع العملاء بكفاءة واحترافية، بما يواكب تطورات السوق ومتطلباته الرقمية.

من جانبه قال هنسون تساي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سليك فلو"، إن الشراكة مع "شمس"، تتيح للشركات الناشئة والصغيرة في الإمارات الاستفادة من منصة "سليك فلو" المتكاملة للتواصل الذكي، موضحا أن الهدف هو تمكين رواد الأعمال من تسريع نموهم، وتعزيز قدراتهم في مجالات التجارة الإلكترونية وصناعة الإعلام، وتوسيع نطاق تواصلهم عبر قنوات رقمية متعددة.

من جهته جاك تشان، المدير الإقليمي لشركة "سليك فلو" في الإمارات، إن هذه الشراكة تعكس التزام شركته بتمكين الشركات من خلال حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تركز على تحسين تجربة العملاء وتسريع المبيعات، لا سيما في القطاعات النشطة مثل التجارة الإلكترونية والإعلام الإبداعي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن إستراتيجية "شمس" الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في إمارة الشارقة، وترسيخ مكانتها مركزا إقليميا للابتكار وريادة الأعمال، عبر التعاون مع شركات عالمية متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع الريادي، ويعزز قدراته التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.