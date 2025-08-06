مجلس الشارقة الرياضي : عطلتنا غير" حققت نجاحًا لافتًا وإقبالًا كبيرًا من منتسبي الأندية

الشارقة في 6 أغسطس / وام / توجه سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي بأسمى آيات التهنئة والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تقديرًا لرعايته الكريمة واهتمامه المتواصل برعاية النشء ودعمه اللامحدود للفعاليات الشبابية والرياضية في الإمارة وعلى نجاح النسخة الحادية عشرة من فعالية "عطلتنا غير".

وأكد الحزامي أن فعالية "عطلتنا غير"، التي نُظمت خلال الفترة من 30 يونيو حتى 31 يوليو 2025، حققت نجاحًا لافتًا وإقبالًا كبيرًا من منتسبي أندية الشارقة الرياضية والتخصصية، حيث بلغ عدد المشاركين 4219 من الفئات العمرية للبنين والبنات (من 7 إلى 12 عامًا ومن 13 إلى 17 عامًا)، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يعكس أهمية البرامج الصيفية التي تستهدف النشء وتلبي احتياجاتهم التربوية والرياضية.

وقال سعادته إن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تمثل خارطة الطريق لجميع برامجنا وأنشطتنا مؤكدا أن رعاية النشء تمثل أولوية دائمة في خطط المجلس، وهو ما يتجلى في الدعم الكبير والإمكانات التي يتم تسخيرها سنويًا لإنجاح هذه الفعالية.

وأوضح الحزامي أن النسخة الحادية عشرة من البرنامج الصيفي أقيمت في بيئة محفزة وبتنظيم دقيق، ما أسهم في تحقيق أهدافها المنشودة، لافتًا إلى أن العمل المتكامل بين فرق التنظيم، والشركاء، والأندية المشاركة كان له الدور الأكبر في نجاح البرنامج.

وفي ختام تصريحه، أعلن رئيس مجلس الشارقة الرياضي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم حفل رسمي خاص لتكريم الأندية الفائزة في النسخة الحادية عشرة من فعالية "عطلتنا غير"، وذلك وفق المعايير والشروط التي وضعتها اللجنة المنظمة، والتي تم بناءً عليها تقييم المشاركات عبر الملفات المقدمة والزيارات الميدانية.

كما سيشهد الحفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في نجاح الفعالية، بالإضافة إلى فرق العمل المختلفة، تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذا البرنامج الذي بات علامة فارقة في أجندة الفعاليات الصيفية الموجهة للنشء في إمارة الشارقة.