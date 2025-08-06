المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة يواصل دعم الابتكار و التعليم الرقمي في العالم الإسلامي

الشارقة في 6 أغسطس /وام/ يواصل المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في دولة الإمارات العربية المتحدة من مقره في إمارة الشارقة، جهوده الحثيثة لتعزيز التعاون الثقافي والعلمي والرقمي، ودعم مبادرات التعليم والتنمية المستدامة، بما يعكس رؤية الإمارات ورسالتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سعادة سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الإمارات في تصريحات له أن المكتب يعمل وفق رؤية استراتيجية تستند إلى أهداف المنظمة في دعم الدول الأعضاء، عبر مبادرات نوعية وشراكات بنّاءة تواكب التحديات المعاصرة، لاسيما في مجالات التعليم، والثقافة، والعلوم، والرقمنة.

وأشار إلى أن الدعم الكبير الذي يحظى به المكتب من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يشكّل رافعة نوعية لتعزيز الحضور الفاعل للمنظمة في المنطقة، وتحقيق تكامل مثمر مع مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم والثقافة والتكنولوجيا، في ظل متابعة مستمرة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وقال إن هذا التوجه يأتي في إطار جهود المكتب الإقليمي لتنفيذ سلسلة من البرامج والمبادرات المستقبلية ضمن خطط الإيسيسكو للفترة المقبلة، بما في ذلك مشاريع تعليمية ومؤتمرات فكرية ومبادرات لبناء القدرات، ودعم أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

وأوضح سالم أن المكتب يستند في برامجه إلى نهج استباقي يعزز أطر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ويستثمر إمكانات دولة الإمارات خاصة إمارة الشارقة، في دعم المشروعات المعرفية والتعليمية، وتقديم نموذج متكامل للدبلوماسية الثقافية والعلمية.

وأكد في ختام تصريحاته حرص المكتب على ترجمة رسالته من خلال مبادرات عملية ذات أثر مستدام، تعكس القيم الحضارية والإنسانية المشتركة، وتعزز مكانة الإيسيسكو بوصفها مظلة دولية جامعة لقضايا التربية والثقافة والعلوم في العالم الإسلامي.