انطلاق "مبادرون 8" للفتيات والفتيان في الشارقة لتعزيز قيم التطوع والمسؤولية المجتمعية

الشارقة في 6 أغسطس / وام / انطلقت في إمارة الشارقة فعاليات البرنامج الشبابي التطوعي الميداني "مبادرون 8"، الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية خلال الفترة من 4 حتى 14 أغسطس الجاري، بمشاركة واسعة من الفتيات والفتيان من الفئة العمرية 13 إلى 17 عاماً، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة.

ويهدف البرنامج إلى غرس ثقافة العمل التطوعي في نفوس المشاركين، وتنمية القيم الإنسانية والمهارات الحياتية، من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات الميدانية والورش التدريبية، التي تجمع بين العمل المجتمعي والتعلم العملي التفاعلي.

ويتضمن البرنامج أربع مبادرات تطوعية رئيسية تقام على مدى أسبوعين، حيث استُهلت الفعاليات أمس الأول بتنفيذ مبادرة "أروي عطشك" بالتعاون مع إدارة التثقيف الاجتماعي، حيث قام المشاركون بإعداد وتوزيع وجبات على الفئة العاملة، في خطوة تعزز قيم التكافل والمسؤولية كما ترافقت الفعالية مع دورة تدريبية بعنوان "فنون التطوع والمسؤولية المجتمعية".

وفي اليوم التالي، تم تنفيذ مبادرة "إسعاد المرضى" بالتعاون مع مستشفيات الشارقة، والتي تضمنت تجهيز هدايا وتوزيعها على المرضى خلال زيارات ميدانية، إلى جانب ورشة تدريبية في مهارات العمل الجماعي وتنظيم الفعاليات فيما يتوجه المشاركون إلى دار رعاية المسنين ضمن مبادرة "محاسن البر"، التي تشمل جلسات تفاعلية مع كبار المواطنين، وتنظيم أنشطة اجتماعية تعزز قيم التواصل والرحمة.

ويُختتم الأسبوع الأول يوم غد بمبادرة "ليكن سفرك ممتعاً" في مطار الشارقة الدولي، والتي تهدف إلى توعية المسافرين بشأن المواد المحظورة في الحقائب، عبر توزيع منشورات تثقيفية، في تجربة عملية تعزز مهارات التحدث أمام الجمهور والقدرة على التأثير.

ومن المقرر تكرار نفس المبادرات خلال الأسبوع الثاني، من 11 حتى 14 أغسطس الجاري ، بهدف تعزيز الممارسة الفعلية واكتساب القيم والمهارات بصورة مستدامة.

وأكدت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي بدائرة الخدمات الاجتماعية، أن "مبادرون 8" يمثل محطة مهمة في تشكيل وعي الشباب والفتيات تجاه مفاهيم العطاء المجتمعي، والانخراط في العمل الإنساني والتطوعي.

وقالت الحمادي: نحرص على تقديم برامج تطوعية نوعية تتماشى مع تطلعات الجيل الجديد، وتمنحهم فرصة للممارسة الفعلية للمبادئ والقيم التي يحتاجونها ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل. ويعزز البرنامج روح التعاطف والانتماء والمسؤولية المجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على سلوكهم وحياتهم اليومية."

ويأتي تنفيذ "مبادرون 8" في إطار توجه دائرة الخدمات الاجتماعية نحو بناء منظومة متكاملة للعمل التطوعي، تسهم في تمكين النشء، وترسيخ قيم التضامن المجتمعي، وتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية المستدامة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات.