"فرح" تتألق و"مغادر" يحقق "أفضل زمن" بمهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 6 أغسطس/ وام/ تواصلت، اليوم الأربعاء، ولليوم السادس على التوالي، فعاليات الجولة التمهيدية الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن 2025، بمنافسات سن اللقايا لمسافة 3 كلم، بميدان الروضة في منطقة العين.

وحصدت "فرح" المملوكة لبخيت جابر مسلم الجبيني، أول أشواط اليوم الثاني لسن اللقايا، بزمن قدره 4:24:50 دقيقة، وسجل "مغادر" لعبد الله سيف مبارك الخييلي أفضل توقيت زمني في الشوط الثاني للمنافسات، حيث أنهى الشوط في المركز الأول مسجلاً 4:23:05 دقيقة.

وأحرزت "ابعاد" لحمد سيف بن نعيف العامري لقب الشوط الثالث بتوقيت قدره 4:25:83 دقيقة، بينما سجل "الشبابي" لخليفة محمد عامر العمري، حضوره ضمن قائمة الفائزين في شوط اللقايا الجعدان بتوقيت قدره 4:28:58 دقيقة.

وجاءت "نوعية" لسالم جابر المنصوري في المركز الأول بالشوط الخامس بزمن قدره 4:31:62 دقيقة، وخطف "الظبي" لحمد العامري ناموس الشوط السادس، مسجلاً 4:33:39 دقيقة.

وأهدى "والم" مالكه بدر محمد مكتوم الجنيبي لقب الشوط السابع بعد أن قطع مسافة الشوط، بزمن قدره 4:30:17 دقيقة، ونجحت "الشامخة" لسالم خليفة الدرعي في تصدر الشوط الثامن بزمن قدره 4:34:18 دقيقة.

وشهد الشوط التاسع فوز "حدث" لعامر حويرب المنصوري، بالمركز الأول، بزمن قدره 4:32:67 دقيقة، وجاء الشوط العاشر فكان من نصيب القعود "مرموق" لسهيل العامري، بزمن قدره 4:30:83 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط الـ 15 في ختام منافسات اللقايا عن فوز كل من "وطن" لفرج صبيح المخيني، و"الظبي" لحمد مطر الكتبي، و"مزعل" لمحمد راشد المنصوري، و"حضور" لحمد سهيل العامري، و"جزيل" لنايف الخييلي.

وتستأنف فعاليات المهرجان، بعد غد الجمعة، عبر منافسات سن الإيذاع، حيث تركض المطايا لمسافة 4 كلم، عبر 25 شوطاً في الفترة الصباحية، تليها يوم السبت، منافسات الثنايا من 20 شوطاً، وتختتم الجولة الثانية من المهرجان يوم الأحد المقبل بمنافسات الحول والزمول.