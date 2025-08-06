15 ألف طرد إغاثي من الشارقة الخيرية ضمن سفينة "خليفة 8" لدعم أهالي غزة

الشارقة في 6 أغسطس/وام/ أسهمت جمعية الشارقة الخيرية في تجهيز وإرسال 15 ألف طرد إغاثي متنوع ضمن محتويات سفينة خليفة للمساعدات الإنسانية الثامنة التي تم تسييرها إلى قطاع غزة وذلك في إطار حملة "الفارس الشهم 3" الرامية إلى تخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين المتضررين في القطاع.

وأوضح علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في الجمعية، أن هذه المساعدات تأتي امتداداً لجهود الجمعية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني،واشتملت على 15 ألف طرد إغاثي متنوع، منها 5,000 صندوق يحتوي على مواد صحية ومستلزمات منزلية أساسية تلبي احتياجات الأسر في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أن المساعدات شملت أيضاً 5,000 طرد غذائي فوري يحتوي على وجبات جاهزة لمواجهة نقص الإمدادات الغذائية، إلى جانب 5,000 طرد من المواد الغذائية الجافة التي تشكل مخزوناً آمناً لتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين إلى جانب توفير المياه عبر صهريجين في خطوة تهدف إلى دعم صمود الأسر المتضررة ومساعدتها في مواجهة التحديات المعيشية الصعبة.

وأشار الراشدي إلى أن هذه المساهمة تجسّد التزام الجمعية برسالتها الإنسانية، وتعكس دورها المستمر في تقديم العون والإغاثة، حيث سبق للجمعية تنفيذ عدد من المبادرات في غزة، من بينها إنشاء المخابز والتكيات الخاصة بتوزيع وجبات الطعام، وحفر الآبار الارتوازية لتوفير المياه.