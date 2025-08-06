طلاب مركز حمدان للموهبة والابتكار يشاركون في برنامج أكاديمي بجامعة كامبريدج

دبي في 6 أغسطس/وام/ يشارك طلاب مركز حمدان للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في البرنامج الجامعي التمهيدي بجامعة كامبريدج – كلية فيتسويليام خلال الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 9 أغسطس المقبل وذلك ضمن جهود المؤسسة لتمكين الطلبة الموهوبين من خوض تجارب تعليمية عالمية تعزز تفوقهم الأكاديمي وتفتح أمامهم آفاقًا للإبداع العلمي.

يتيح البرنامج للمشاركين فرصة التعرف على بيئة أكاديمية مرموقة تجمع بين المعرفة العلمية والمهارات الحياتية، من خلال محاضرات مكثفة وورش عملية في مجالات الهندسة والكيمياء والطب والعلوم الإنسانية، إلى جانب أنشطة إثرائية لتطوير المهارات الشخصية والتواصل والعمل الجماعي في بيئة متعددة الثقافات.

وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان للموهبة والابتكار، إن المشاركة تهدف إلى تمكين الطلاب من خوض تجربة أكاديمية استثنائية في واحدة من أعرق الجامعات العالمية، مشيرة إلى أن هذه التجربة توسع آفاقهم العلمية، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وتنمي لديهم روح البحث والابتكار ليصبحوا سفراء للمعرفة والتميز في المجتمع المحلي والدولي.

وأضافت أن المركز يوفر بيئة تعليمية متكاملة تلبي الجوانب التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية للطلبة الموهوبين، بما يسهم في تنمية شخصياتهم وصقل مهاراتهم، مؤكدة أن البرامج المتخصصة التي ينفذها المركز تدعم التعلم خارج الصف الدراسي وتعزز الحضور الأكاديمي محليًا وعالميًا.

يشارك في البرنامج أكثر من 250 طالبًا من 15 دولة، بما يعكس أهميته بوصفه منصة دولية لتعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات العلمية، وترسيخ رؤية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم في بناء جيل مبتكر قادر على المنافسة عالميًا والإسهام في صناعة مستقبل قائم على العلم والمعرفة.