الصحة الفلسطينية: 138 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة

غزة في 6 أغسطس / وام / قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 138 شهيدًا و771 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب الصحة الفلسطينية بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,654 شهيدًا و 39,401 إصابة.

من جهة أخرى أعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وفاة 5 مواطنين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجّلتها مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت المصادر الطبية، بأن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.