الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي في 6 أغسطس / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والاتربة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:43 .

الجزر الأول عند 07:26 والجزر الثاني عند الساعة.

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:19والمد الثاني عند الساعة 20:04

الجزر الأول عند الساعة 15:06والجزر الثاني عند الساعة 02:53

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى.

أبوظبي 45 33 50 20

دبي 43 35 65 20

الشارقة 43 32 60 25

عجمان 42 33 65 30

أم القيوين 44 29 60 30

رأس الخيمة 44 30 60 30

الفجيرة 34 31 80 60

العـين 44 31 45 20

ليوا 47 33 35 15

الرويس 45 33 70 40

السلع 48 33 75 45

دلـمـا 44 34 80 75

طنب الكبرى / الصغرى 38 32 85 65

أبو موسى 38 32 85 65