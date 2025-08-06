شرطة رأس الخيمة ترفع علم الدولة على أعلى قمة جبل في أوروبا

رأس الخيمة في 6 أغسطس/وام / تمكنت أحد منتسبي شرطة رأس الخيمة من الوصول إلى أعلى قمة جبل في أوروبا بعد رحلة شاقة وتحدٍ كبير دام خمسة أيام.

فقد نجح الرائد إبراهيم سيف المزروعي من الوصول إلى أعلى قمة جبل "إلبروس" الروسية التي يبلغ ارتفاعها 5642 مترًا عن سطح البحر ليصبح ذلك أول منتسب بالقيادة يتمكن من صعود إحدى القمم السبع في العالم، رافعًا علم الدولة وشعار الشرطة في أعلاها.

وأشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بمثابرة وإرادة ورغبة الرائد إبراهيم المزروعي في تسلق الجبل وتحقيق هدفه.

من جانبه، قال المزروعي " إنه سعيد وفخور للغاية برفع علم دولة الإمارات وشعار شرطة رأس الخيمة " وعبر عن شكره لقيادة شرطة رأس الخيمة لدعمها له في هذه المهمة وهذا التحدي العالمي وأضاف أن هذا الإنجاز وقوده "العزيمة والطموح" وهو ما سيدفعه لمواصلة رحلته في"تحدي القمم السبع".

واجه "المزروعي" خلال الرحلة العديد من العقبات والصعوبات بما في ذلك البرد الشديد ونقص الأوكسجين والرياح القوية والتضاريس الجبلية شديدة الانحدار قبل الوصول إلى قمة “إلبروس”.