الجواد "كينج ميكر" يحصد لقب كأس الدوحة بزمن قياسي

باريس في 6 أغسطس/ وام/ أحرز الجواد الإماراتي "آر بي كينج ميكر" لهلال العلوي، لقب سباق كأس الدوحة "بري مانجنيت"، للفئة الأولى، أمس، بمشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، بزمن قياسي لمسافة الميل وربع الميل "2000 متر"، على "مضمار دوفيل" الفرنسي.

وتفوق "آر بي كينج ميكر" بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة كريستيان ديمورو، بفارق 4 أطوال، مسجلاً 2:11:08 دقيقة.

وأعلن هلال العلوي مشاركة الجواد "آر بي كينج ميكر"، في كأس قطر العالمي للخيول العربية الأصيلة لمسافة الميل وربع الميل، ضمن سباقات مهرجان "قوس النصر" بفرنسا أكتوبر المقبل، بعد فوزه بلقب السباق، وتحقيق الزمن القياسي لمسافته.