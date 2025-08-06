اكتمال التحضيرات لاستضافة سلسلة مباريات الكريكيت الدولية في الشارقة

الشارقة في 6 أغسطس / وام / أنهى مجلس الإمارات للكريكيت التحضيرات النهائية لتنظيم سلسلة مباريات الكريكيت الدولية T20I، التي ستجمع منتخبات الإمارات وباكستان وأفغانستان، والتي تقام خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل على استاد الشارقة للكريكيت.

وتأتي هذه البطولة في إطار استعدادات المنتخبات الثلاثة لخوض منافسات بطولة كأس آسيا المقبلة، التي تستضيفها دولة الإمارات خلال شهر سبتمبر، بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات الآسيوية، حيث تُعد محطة مهمة للمنتخبات المشاركة لاكتساب المزيد من الخبرة وتعزيز الجاهزية الفنية والبدنية.

ومن المتوقع أن تحظى بطولة كأس آسيا المقبلة بمتابعة جماهيرية واسعة، سواء من خلال الحضور المباشر في الملاعب أو عبر البث الحي على القنوات الرياضية المتخصصة، نظراً للشعبية الكبيرة التي تحظى بها اللعبة على مستوى القارة الآسيوية.

وتعد المنافسة التقليدية بين منتخبي الهند وباكستان من أبرز محاور الإثارة المنتظرة في البطولة، في حين يواصل منتخب الإمارات سعيه لتحقيق نتائج إيجابية ومزاحمة كبار القارة، مستفيداً من التطور الملحوظ في مستواه الفني خلال السنوات الأخيرة.