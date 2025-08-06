النمسا تجدد التزامها بمكافحة أسلحة الدمار الشامل

فيينا في 6 أغسطس /وام/ قالت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا إن “الأسلحة النووية لا تحقق الأمن وتُهدد مستقبلنا المشترك” وشددت على التزام النمسا بمكافحة أسلحة الدمار الشامل.

وأكدت ماينل رايزنجر، في تصريح لها بمناسبة حلول الذكرى الثمانين للقصف النووي لمدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين أن الالتزام الواضح بمكافحة الأسلحة النووية أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى" واعتبرت أن أصوات الناجين تُذكر بشدة بالعواقب الوخيمة لاستخدام الأسلحة النووية.

وحذرت وزيرة خارجية النمسا من تنامي مخاطر آثار الأسلحة النووية، في ظل استمرار الاعتماد على منطق الردع القديم، وقالت :"يجب علينا التغلب على هذا التفكير البالي" مشددة على أن الردع بأسلحة الدمار الشامل لا يمكن أن يكون أساسًا للأمن الدولي. وأضافت أن المخاطر جسيمة والعواقب وخيمة للغاية.

جدير بالذكر أن النمسا لعبت دورًا محوريًا في صياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW)، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2021، بعد تصديق 50 دولة عليها، لتكون أول اتفاقية دولية شاملة تحظر الأسلحة النووية بهدف نزعها بشكل كامل بموجب القانون الدولي.