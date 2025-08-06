العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي خلال يومين

بغداد في 6 أغسطس/وام/ أعلن العراق اليوم استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي خلال يومين.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني في مؤتمر صحفي عقده في مدينة كركوك بشمال العراق إن "إنتاج حقول نفط إقليم كردستان العراق التي لا تزال تعمل وصل إلى 130 ألف برميل يومياً، منها 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي" مؤكدًا أنه جرى "الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان لاستلام الكمية المتبقية منها البالغة 80 ألف برميل يومياً، والتي سيتم تجميعها وتصديرها عبر ميناء جيهان التركي".

