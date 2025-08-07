503 ملايين درهم أرباح "أورينت للتأمين" خلال النصف الأول

دبي في 7 أغسطس/ وام/ سجلت "أورينت للتأمين" صافي ربح بعد احتساب الضريبة بواقع 503 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 21% مقارنة بـ 416 مليون درهم خلال النصف الأول من 2024.

وبلغت إيرادات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري 4.47 مليار درهم، بزيادة 24% مقارنة بـ 3.60 مليار درهم حققتها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت إجمالي الأصول 16% إلى 16.90 مليار درهم مقارنة بـ14.63 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 .

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أورينت للتأمين"، إن نتائج النصف الأول من العام 2025، تُؤكد الزخم القوي الذي تتمتع به الشركة وامتلاكها مرونة أتاحت لها مواصلة ترسيخ مكانتها في السوق.

