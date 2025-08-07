"الإمارات للدراجات"يحقق نتائج إيجابية في طوافي إسبانيا وبولندا

مدريد - وارسو في 7 أغسطس/ وام/ تألق دراجا فريق الإمارات أكس آر جي للدراجات الهوائية في طواف بورغوس بإسبانيا، وطواف بولندا، إذ حقق سيباستيان مولانو المركز الثالث أمس في المرحلة الثانية من طواف بورغوس، فيما حل السويسري يان كريستين رابعًا في المرحلة الثالثة من طواف بولندا، وهي مرحلة صعبة، وجاء ذلك إثر حادث تصادم كبير وقع في الكيلومترات العشرين الأخيرة.

ونظرًا للحاجة إلى إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف للوصول إلى موقع الحادث، تم تحييد المرحلة مؤقتًا، دون احتساب الفوارق الزمنية ضمن الترتيب العام، لتنحصر المنافسة على شرف الفوز بالمرحلة فقط في مدينة "فالبرزيخ".

فيما توّج بن تيرنر “فريق إينيوس غريناديرز” بلقب المرحلة، وصعد كريستين إلى المركز الثالث في الترتيب العام، مستفيدًا من انسحاب ماتياس فاتشيك من فريق “ليدل- تريك”.

وفي طواف بورغوس، أظهر سيباستيان مولانو دراج فريق الإمارات أكس آر جي انطلاقة سرعة متميزة ليحتل المركز الثالث في المرحلة الثانية، التي اختُتمت بمنافسة صعبة بين المتسابقين.