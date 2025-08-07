تعاون بين "الإمارات للرياضات الإلكترونية" ونظيره السعودي

الرياض في 7 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، توقيع مذكرة تفاهم، مع نظيره السعودي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تطوير القطاع، وتبادل الخبرات، وتنظيم البطولات والفعاليات المشتركة التي تخدم تطلعات الشباب وتدعم نمو الرياضات الإلكترونية في المنطقة.

تم التوقيع خلال أعمال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، بحضور ممثلي الاتحادات الخليجية وعدد من المسؤولين والخبراء في القطاع، وسعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وتركي الفوزان الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وتنص المذكرة على تنسيق الجهود في تنظيم البطولات الخليجية والدولية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، والتحكيم، والبنية التحتية الرقمية، ودعم وتمكين المواهب الوطنية من خلال برامج تطويرية مشتركة، والتعاون في المبادرات التوعوية المتعلقة بالألعاب الإلكترونية الآمنة والمستدامة.

وقال سعيد علي الطاهر، إن توقيع المذكرة يجسد الرغبة المشتركة في بناء منظومة رياضية إلكترونية متكاملة تخدم الشباب وتواكب تطورات هذا القطاع العالمي.