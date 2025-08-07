"نقل عجمان" تنظم ملتقى الشركاء والموردين 2025

عجمان في 7 أغسطس/ وام/ نظّمت هيئة النقل في عجمان، ملتقى الشركاء والموردين لعام 2025، بمشاركة أكثر من 20 جهة من الشركاء الحكوميين والموردين من داخل إمارة عجمان وخارجها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التكامل المؤسسي وترسيخ نهج التعاون الفعّال، وفي إطار التزامها بمبادئ تصفير البيروقراطية وتقديم خدمات حكومية مرنة وفعّالة.

ويهدف الملتقى إلى إشراك الشركاء والموردين في عملية تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، بما يعكس حرص الهيئة على تحقيق الشفافية والعمل التشاركي، وتعزيز جودة الحياة من خلال تسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءتها.

تم خلال الملتقى استعراض أبرز خدمات المتعاملين التي تم تصفيرها، إذ شملت خمس خدمات رئيسية، تمثّلت في إصدار بطاقة قيد لمركبات الحافلات والشاحنات والآليات، وتسجيل أو تجديد شركات الليموزين، وتسجيل أو تجديد شركات السياحة، بالإضافة إلى خدمة إصدار تصاريح النقل المؤقت للحافلات والشاحنات والآليات، وخدمة إصدار الموافقة المبدئية لتسجيل مركبات الشركات لدى إدارة المرور والترخيص.

وأكد سعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام الهيئة، حرص الهيئة على بناء شراكات إستراتيجية فاعلة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030، مشيرًا إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل مع الشركاء وتمكينهم من الإسهام في تطوير الخطط والمشاريع ذات الأثر التنموي.

وأضاف أن ملتقي الشركاء يمثل دعامة أساسية في تطوير منظومة النقل الذكي والمستدام في الإمارة، لافتاً إلى أن إسهاماتهم الفكرية والميدانية ستُسهم في تعزيز نجاح الإستراتيجية الجديدة وتسريع تنفيذ المبادرات ذات الأولوية.

من جهتها أكدت الهيئة، التزامها التام بتوجهات حكومة عجمان وإستراتيجيات الدولة، مشيرة إلى أن مبادرة تصفير البيروقراطية تنطلق من رؤية إمارة عجمان وتطلعات الدولة نحو مستقبل حكومي مرن، رقمي، وسهل الوصول، بما يعزز كفاءة الخدمات وجودة الحياة للمجتمع والشركاء والموردين على حد سواء.