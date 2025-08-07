شما بنت محمد تطلع على تجارب مؤسسات يابانية في التعليم والاستدامة

طوكيو في 7 أغسطس/ وام/ اطلعت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، خلال زيارتها مؤسسة "سفينة السلام - Peace Boat " ومدرسة الطبيعة الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو، على تجاربهما في مجالات السلام والتعليم والبيئة والتنمية المستدامة والتواصل الحضاري، وذلك في إطار مشاركة المؤسسات في معرض إكسبو أوساكا 2025 .

وتعرفت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، خلال زيارتها مؤسسة "سفينة السلام"، من يوشيوكا تاتسويا مؤسس ومدير المؤسسة، على أنشطة المؤسسة، والتي تعمل على نشر السلام والتفاهم بين شعوب العالم والحفاظ على البيئة ودعم مفاهيم الاستدامة.

وأبدت إعجابها وتقديرها لمبادرات المؤسسة وأهدافها التي تتلاقى مع أهداف وطبيعة المشاريع والبرامج التي تقدم ضمن مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين، ودعت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، لأن تكون أبوظبي إحدى محطات سفينة السلام خلال رحلتها القادمة، والبدء في عقد شراكة بين المؤسستين تسهم في تعزيز تبادل الخبرات الثقافية والتعليمية.

وقدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في ختام الزيارة، مجموعة من الكتب التعريفية عن دولة الإمارات، والتي ضمت مجموعة من إصداراتها، وذلك ضمن مبادرة المعرفة من أجل الإنسانية، والتي أطلقتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد عام 2021 بهدف ترسيخ الحضور الثقافي والفكري لدولة الإمارات على الساحة الدولية، من خلال إهداء كتب عن دولة الإمارات وقادتها، إضافة إلى إصدارات مختارة من مؤلفات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، إلى مختلف دول العالم.

كما زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان ، مؤسسة "مدرسة الطبيعة الدولية" في طوكيو، والتي تُعد من المؤسسات الرائدة في اليابان في مجال ربط التعليم بالبيئة، من خلال أنشطة ميدانية تتيح للأطفال اكتشاف الطبيعة والتفاعل المباشر معها، وكان في استقبالها سيكيجوشي شيهيرو، مدير العلاقات العامة، الذي قدم عرضًا تفصيليًا حول برامج المؤسسة.

وناقش الجانبان، سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال في كلا البلدين، وتبادل المعرفة والخبرات التربوية.

وفي ختام اللقاء، تم تقديم، مجموعة من الكتب التعريفية عن دولة الإمارات، تضمنت قصة الأطفال "كنز الجد حمدان" من تأليف الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان إلى سيكيجوشي شيهيرو.

وتأتي زيارات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في إطار الحرص على تعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من التجارب المجتمعية والتعليمية الرائدة، ودعم المبادرات التي تخدم السلام والبيئة ، فيما يتواصل جهود دعمها لمبادرة "المعرفة من أجل الإنسانية"، التي تهدف إلى نشر الثقافة الإماراتية .