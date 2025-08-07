عجمان.. تواصل فعاليات الأسبوع الثالث لبرنامج"صيفنا سعادة"

عجمان في7 أغسطس/ وام / يواصل البرنامج الصيفي لحكومة عجمان بنسخته السادسة "صيفنا سعادة" الذي يقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تحقيق أهدافه المجتمعية والتطويرية، عبر تقديم باقة متنوعة من البرامج والورش المتخصصة.

وشهدت الفعاليات المختلفة التي يقدمها "صيفنا سعادة" في أسبوعها الثالث إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع حيث شارك ما يزيد عن 1763 من مختلف الأعمار وسط أجواء تفاعلية محفزة تجمع بين الترفيه والابتكار والتطوير الشخصي.

وشارك في فعاليات المركز الصيفي للبنين 413 شخصا من خلال أربعة برامج أهمها برنامج تأهيل الطلبة الملتحقين بالخدمة الوطنية الذي يهدف إلى تجهيز الشباب المنتسبين للخدمة الوطنية قبل التحاقهم الرسمي وإعدادهم نفسياً وذهنياً وجسدياً، عبر تزويدهم بالمعارف الأساسية حول طبيعة الخدمة الوطنية، ومتطلباتها، وأهميتها الإستراتيجية في تعزيز الأمن الوطني والمجتمعي، فيما جرى تنظيم 18 برنامجا في المركز الصيفي للفتيات بمشاركة 170 فتاة.

وجذبت فعاليات المركز الصيفي التخصصي العلمي 65 شخصا، حيث شارك 49 شخصا في برنامج الطابعة ثلاثية الأبعاد الذي ركز على تمكين المشاركين من التعرف بشكل شامل على آلية التشغيل الكاملة لطابعات “FDM” ثلاثية الأبعاد، واكتساب المهارات اللازمة لتنفيذ المنتجات المطلوبة بدقة وفق المواصفات المحددة، بالإضافة إلى 16 شخصا شاركوا في برنامج الطاقة المتجددة.

وتميز المركز الصيفي للبرامج الثقافية بتنوع الفعاليات إذ تم تنظيم 28 برنامجا بمشاركة 255 مستفيدا من بينها ورشة التمثيل المسرحي حكايتي مع الإمارات وفعالية الفن التشكيلي باستخدام تقنية AI وورشة الخط العربي التقليدي إلى جانب برنامج تدريب الكورال والحرف اليدوية الإماراتية.

واستقطبت فعاليات المركز الصيفي لأصحاب الهمم 180 مستفيدا، حيث شارك 40 شخصا في برنامج الريشة الطائرة وكرة الهدف ورفعات القوة وسلة الكراسي، و62 شخصا في برنامج كرة القدم وتنس الطاولة والريشة الطائرة وفيت فايف، و48 شخصا في برنامج كرة القدم وتنس الطاولة والريشة الطائرة وفيت فايف، بالإضافة إلى مشاركة 78 شخصا في ورشة عمل بعنوان الأشغال اليدوية.

وشارك في البرامج المجتمعية 140 شخصا بواقع 34 مشاركا في برنامج صحتي في نمط حياتي، و36 مشاركا في برنامج تعلم الأكل التراثي، و32 مشاركا في ورشة تزين سلال الخوص بالتلي، و38 مشاركا في ورشة تزين الأكواب الفخارية بالسدو.

وتم تنظيم 11 برنامجا خلال البرامج والمبادرات التطويرية شارك فيها 226 مشاركا، أبرزها مبادرة منصة صناع المحتوى الشبابي، والتي تهدف إلى المساهمة في صناعة محتوى إعلامي توعوي وتعزيز حس الانتماء والمواطنة لدى المنتسبين، بالإضافة إلى دبلوم صناع التأثير الرقمي والذي يهدف لتعزيز مفهوم الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى لدى الشباب والنهوض بهم نحو إعلام إيجابي ذو أثر ملموس في المجتمع.

وشهدت البرامج والمبادرات التطوعية مشاركة 64 شخصا حيث شارك 38 شخصا في سقيا الإحسان، و15 مشاركا في صيفكم بارد "الدراسات الميدانية"، و26 مشاركا في صيفكم بارد "الدراسات الميدانية 2".

ولم تقتصر فعاليات الأسبوع الثالث على البرامج التخصصية فقط بل شملت أيضاً مسابقات ترفيهية ممتعة بمشاركة 50 شخصا في المسابقات الحركية للبنين، و145 فتاة في المسابقات الحركية للبنات، إلى جانب برنامج تحدي الحرس الذي شهد مشاركة 45 شخصا تنافسوا من خلال فرق متعددة للإجابة على الأسئلة في محاور متنوعة.