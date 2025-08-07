3.25 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال يوليو 2025

عجمان في 7 أغسطس/ وام / كشف التقرير العقاري الشهري لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 1920 تصرفاً عقارياً خلال شهر يوليو الماضي بقيمة إجمالية تجاوزت 3.25 مليار درهم وبنمو ملحوظ قدر بـ 62.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد أحمد خلفان الشامسي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإنابة، أن أعلى قيمة مبايعة سجلت في"الحليو 1" بـ 56 مليون درهم، موضحاً أن سوق عجمان العقاري حقق أرقاماً قياسية خلال شهر يوليو وحافظ على زخمه وأدائه التصاعدي حيث تجاوز حجم التداول 1.95 مليار درهم من إجمالي 1593 عملية تداول.

وأشار إلى تسجيل 178 عملية رهن، بقيمة إجمالية فاقت الـ 432 مليون درهم، حيث سُجلت أعلى قيمة رهن بـ 110 ملايين درهم في منطقة “الصناعية 2".

وأوضح التقرير أن مشروع "مدينة الإمارات" تصدر قائمة المشروعات الرئيسة الأكثر تداولا، متقدما على كل من مشروعي "أبراج المدينة" و "عجمان ون"، وجاء "حي الحليو 2" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولا، يليه كل من "المنامة 14" و"الياسمين".