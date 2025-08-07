محمد بن راشد يلتقي عددا من اللواءات المتقاعدين في شرطة دبي

دبي في 7 أغسطس / وام / التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من اللواءات المتقاعدين في شرطة دبي، ممن كان لهم دور بارز في ترسيخ أسس ودعائم الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء منظومة شرطية متقدمة باتت نموذجا يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك في مجلس "المضيف" بدار الاتحاد بدبي.

وضم اللقاء كلا من اللواء خليل المنصوري، واللواء عبد القدوس العبيدلي، واللواء عبد الله الغيثي، واللواء علي عتيق، واللواء علي غانم، واللواء جمال الجلاف، حيث ثمّن سموه جهودهم المخلصة طوال سنوات الخدمة، وما قدموه من عطاء في سبيل رفعة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره.

وخلال اللقاء، قال سموه: رجال الأمن المتقاعدون هم ركيزة راسخة في مسيرة دبي الأمنية، أدوا الأمانة بكل شرف وإخلاص، ورفعوا راية العطاء في أصعب المواقف وأدقها، وما تحقق من تميز أمني في دبي ما هو إلا امتداد لما زرعوه من قيم الانضباط والكفاءة والولاء، الوفاء لهم واجب وطني، والتاريخ يحفظ بصماتهم التي ما زالت حاضرة في كل إنجاز نفخر به، فالأمن لا يُبنى في يوم، بل يصنعه رجال أوفياء عبر سنوات من العمل المتواصل والتضحيات.

وأعرب اللواءات المتقاعدون عن بالغ تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من سموه، مؤكدين أن خدمة الوطن شرف لا يضاهيه شرف، وأن ما تحقق من أمن واستقرار لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تكريم الرموز الوطنية التي أسهمت في تحقيق الأمن والريادة لدبي، وترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير لمن خدم الوطن بإخلاص.