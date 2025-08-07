الإمارات تشارك باكستان الاحتفال بـ"يوم الاستقلال" في 10 أغسطس

دبي في 7 أغسطس / وام / تشارك دولة الإمارات جمهورية باكستان الإسلامية احتفالها بالذكرى الـ78 ليوم استقلال باكستان، عبر احتفال جماهيري ضخم يقام بمركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو دبي، 10 أغسطس المقبل، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وسعادة فيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، ونخبة من الدبلوماسيين والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية من الجالية الباكستانية في الدولة.

وتهدف الاحتفالية الضخمة، التي تنظمها صفحة "الإمارات تحب باكستان" بالتعاون مع جمعية باكستان في دبي، ومشاركة شرطة دبي، إلى مشاركة أبناء الجالية الباكستانية بالدولة الاحتفاء بيوم الاستقلال الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية، وبما يعكس تجانس وتنوع الثقافة والفنون والفلكلور الباكستاني الثري، ويترجم العلاقات التاريخية وروابط الصداقة الممتدة بين البلدين، حيث يضم برنامج الاحتفالية فعاليات متنوعة لتسليط الضوء على ثقافة وتراث باكستان ومساهمات الجالية الباكستانية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.

وتتضمن الاحتفالية، التي يتوقع أن تستقطب نحو 60 ألف شخص، تكريماً لأصحاب الإنجازات من أبناء الجالية الباكستانية في الإمارات، وبرنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والفنية والعروض الموسيقية والأنشطة التراثية والفلكلورية التي تعبر عن مختلف جوانب الثقافة الباكستانية وتنوعها، وتناسب مختلف أفراد الأسرة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والعلاقات الإيجابية المتبادلة مع كافة شعوب ودول العالم، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أبناء مختلف الثقافات، من خلال مشاركتها احتفالاتها ومناسباتها الوطنية والشعبية والتاريخية.

كما يعكس إقامة الاحتفالية النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات في توفير بيئة من التعايش والتجانس تتيح للجميع العيش بسلام وتناغم حيث تعتبر الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في احترام التنوع والتعددية الثقافية بكل أطيافها.

وفي إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات، وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع دولة محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني في إطار العديد من الزيارات العديدة التي جمعت بين قيادتي البلدين، في الإمارات وباكستان خلال الفترة القصيرة الماضية.

وفي يناير الماضي، أكدت دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية في بيان مشترك حرصهما على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك من أجل تعزيز شراكتهما الإستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتطوير المشاريع المشتركة.

ومنذ تأسيس العلاقات بين الدولتين عام 1971، في عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حرصت دولة الإمارات على تطوير علاقاتها مع باكستان في مختلف المجالات بشكل مستمر.

وشهد شهر يونيو الماضي، إطلاق الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، والتي تعكس التزام الطرفين بتعزيز العمل المشترك، والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة في القطاع الحكومي، والتعاون في تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يسهم في دعم جهود التحديث والتطوير الحكومي.

ويعزز مسار العلاقات الثنائية بين الإمارات وباكستان حرص البلدين على ترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك لشعوب المنطقة والعالم، كما تعد دولة الإمارات واحدة من أكبر الدول من حيث الاستثمار في باكستان، واستثمرت الإمارات عبر القطاعين العام والخاص أكثر من 10 مليارات دولار في باكستان خلال العقدين الماضيين، حيث تركزت هذه الاستثمارات في قطاع الاتصالات والخدمات والسياحة وتقنية المعلومات والنفط والغاز والإسكان والمصارف والعقارات.

وتستند العلاقات الأخوية بين البلدين إلى أسس راسخة من التاريخ المشترك والرؤى والمواقف الموحدة التي أسهمت في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد البلدان على التزامهما القوي بتعزيز أواصر الصداقة، ويحثان على ضرورة توسيع أفق تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات بما يعكس العلاقات التاريخية الراسخة.