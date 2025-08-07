شرطة أبوظبي تختتم البرنامج الصيفي "أشبال متحف المربعة"

العين في 7 أغسطس/ وام / اختتمت شرطة أبوظبي ممثلة في إدارة المراسم والعلاقات العامة، فعاليات البرنامج الصيفي "أشبال متحف المربعة" في متحف شرطة المربعة بمدينة العين، بمشاركة 892 طالبًا وطالبة من مختلف المدارس، ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 14 عامًا، وذلك على مدى أسبوعين.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة أن البرنامج يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على ربط الأجيال الناشئة بتاريخ الشرطة، وتنمية مهاراتهم البدنية والفكرية، واستثمار أوقاتهم خلال العطلة الصيفية بما يعزز من وعيهم الأمني وروح الانتماء الوطني لديهم.

وتضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة والورش التفاعلية بالتعاون مع عدد من الجهات الشرطية والتربوية والاجتماعية، منها إدارة التفتيش الأمني K9 التي قدمت عروضًا ميدانية للكلاب البوليسية، وإدارة مكافحة المخدرات التي نظمت محاضرات توعوية وورشًا حول مخاطر المخدرات وخدمة "أمان"، إلى جانب تعريف الطلبة بدور فريق مسرح الجريمة والأدوات المستخدمة في رفع وتحليل الأدلة، كما شاركت "دورية السعادة" في توعية المشاركين بدورها الإيجابي في تعزيز السلامة المرورية، فيما قدّمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي معزوفات موسيقية وتدريبات عملية على العزف.

وشهد البرنامج مشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني التي نظمت ورشة عن الوقاية من حرائق الصيف، تضمنت شرحًا للأسباب وطرق التعامل مع الحوادث، بالإضافة إلى مسابقات شطرنج نظمها نادي العين للشطرنج لتنمية القدرات الذهنية للطلبة، في بيئة تعليمية وترفيهية آمنة ومفيدة.