"ألعاب المستقبل 2025" تعلن إطلاق 11 فعالية في" رياضات الفيجيتال"

أبوظبي في 7 أغسطس/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لدورة "ألعاب المستقبل 2025"، إطلاق 11 فعالية رياضية في " رياضات الفيجيتال" بالحدث العالمي المقرر، خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر القادم، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتتضمن هذه الألعاب، كرة القدم، وكرة السلة، ورياضة القتال الإلكترونية، ورياضة الحركة، والرماية، و"الباتل رويال" " ألعاب موبا"، للكمبيوتر والهاتف المتحرك، وسباق طائرات الدرون، وألعاب الواقع الافتراضي، ومعركة الروبوتات.

وتعد "ألعاب المستقبل"، فعالية رياضية رقمية - بدنية "فيجيتال" غير مسبوقة، تجمع بين المنافسة الواقعية والتجربة الافتراضية، وتشمل مجموعة من الرياضات الهجينة.

وتنظم البطولة "أسباير"، بالتعاون مع شركة "إثارة"، و"فيجيتال إنترناشونال"، صاحبة الحقوق العالمية، ويبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين دولار أمريكي.