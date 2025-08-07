"كليفلاند كلينك أبوظبي" يحصد تقديراً دولياً يؤكد ريادته في التميّز التمريضي

أبوظبي في 7 أغسطس/ وام / واصل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في قطاع الرعاية الصحية، بعد حصوله على جائزتين دوليتين مرموقتين تقديراً لتميّزه في مجال التمريض، حيث حازت أربع من وحداته للعناية الفائقة على جائزة بريزم المقدّمة من أكاديمية التمريض الطبي الجراحي، بينما نالت وحدة العناية المركزة جائزة بيكون للتميّز من الجمعية الأمريكية للممرّضين المتخصصين في العناية الحرجة.

ويُعد كليفلاند كلينك أبوظبي أول مستشفى في الإمارات ، ورابع مستشفى فقط خارج الولايات المتحدة، يفوز بجائزة "بريزم"، ما يعكس ريادته كمُعيار جديد للتميّز التمريضي على مستوى المنطقة.

كما أنه أصغر مستشفى على مستوى العالم من حيث تاريخ التأسيس يحصل على شهادة ماغنت® العالمية للتميّز في التمريض للمرة الثانية على التوالي، وهو إنجاز يعكس قوة أدائه السريري، وكفاءة قياداته التمريضية، وحرصه على تطوير الكفاءات البشرية ضمن بيئة مهنية تعاونية تُعزّز التميز المستدام.

وتبرز هذه الجوائز التزام المستشفى الراسخ بتقديم رعاية صحية عالية الجودة، تستند إلى أفضل الممارسات التمريضية المتقدّمة، وتهدف إلى تحقيق نتائج علاجية مثلى للمرضى.

ويؤكد الفوز بجائزة "بيكون" التزام وحدة العناية المركّزة في المستشفى بتطبيق ممارسات مثبتة تُسهم في تحسين صحة المرضى وتجربتهم، مما يعكس المستوى الرفيع الذي يلتزم به الفريق المتخصص في العناية الحرجة.