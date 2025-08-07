6 لاعبين ولاعبات يمثلون جوجيتسو الإمارات في الألعاب العالمية "تشينغدو 2025"

تشينغدو في 7 أغسطس / وام / وصلت بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، إلى الصين اليوم الخميس، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية 2025، التي تستضيفها مدينة تشينغدو في الفترة من 7 إلى 17 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة المنتخب 6 لاعبين ولاعبات هم: محمد السويدي (69 كجم)، ومهدي العولقي (77 كجم)، وسعيد الكبيسي (85 كجم)، وأسماء الحوسني (52 كجم)، وشمسة العامري (57 كجم)، وشما الكلباني (63 كجم).

وكان المنتخب الوطني قد شارك في دورة الألعاب العالمية بولندا 2017 محققاً ميداليتين، بواقع ذهبية وفضية، فيما سجل حضوراً لافتاً في نسخة 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية بحصيلة خمس ميداليات (ذهبيتان، وفضية، وبرونزيتان)، فيما تشهد نسخة 2025 مشاركة نحو 5,000 رياضي من 118 دولة يتنافسون في 34 رياضة، ما يجعلها من أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى العالم.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن المنتخب الوطني يضع نصب عينيه تحقيق إنجاز جديد يعزز مكانته على الساحتين القارية والدولية، مشيراً إلى أن التشكيلة الحالية تضم نخبة من اللاعبين واللاعبات الذين يمتلكون سجلاً حافلاً بالخبرات والنجاحات في كبرى البطولات.

وأكد المنهالي ثقته في أن أبطال الإمارات على أهبة الاستعداد للمشاركة في البطولة، خاصة وأنهم بذلوا جهداً كبيراً في التدريب والتحضير، وخاضوا معسكرات تدريبية داخل الدولة وخارجها ساهمت بالارتقاء بمستوياتهم البدنية والذهنية، إلى جانب حصص فنية وبدنية مكثفة، لضمان الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات.

وقال البطل فيصل الكتبي، الذي يرافق بعثة المنتخب الوطني، إن المنتخب يمتلك فرصة جيدة للفوز بالميداليات في الألعاب العالمية، خاصة وأنه يتصدر حاليا التصنيفات، مبديا تطلعه لتحقيق المزيد من الميداليات خلال هذا الاستحقاق العالمي.

ويفتتح المنتخب منافساته في دورة الألعاب العالمية يوم 10 أغسطس لدى انطلاقة مسابقات الجوجيتسو في البطولة التي تستمر حتى 12 أغسطس.