الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة توائم برامجها مع مكانة الإمارة المتنامية

رأس الخيمة في 7 أغسطس/ وام / تعمل الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة على موائمة برامجها مع مسار الإمارة من خلال مبادرات أكاديمية وبحثية متنوعة.

وشكّلت الجامعة جزءاً لا يتجزأ من قصة نمو رأس الخيمة، وهو ما تؤكده تصنيفاتها المتميزة من QS ففي عام 2023، حصلت على تصنيف 5 نجوم وما فوق “QS 5 Stars Plus”، مما وضعها ضمن نخبة الجامعات العالمية.

وقال الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة إن رأس الخيمة تقف على عتبة مستقبل جديد وواعد، مدعومة بإستراتيجية نمو مدروسة بعناية تدمج بين الحفاظ على جمالها الطبيعي وثقافتها وبين المعالم السياحية والخدمات والمرافق الحديثة.

وأضاف نحن في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة حريصون على دعم هذا التحول من خلال تعزيز مجموعة برامجنا الحالية، من خلال ضبط وصقل مناهجنا الحالية وإضافة برامج جديدة لتلبية احتياجات السوق المتطورة، مما يضمن لنا سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والقطاعات المتنامية والناشئة التي تقود التقدم غير المسبوق في رأس الخيمة.

وكجزء من هذه الرؤية، تعمل الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة على تعزيز برامجها في التخصصات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم الكمبيوتر، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة، وإدارة الضيافة والسياحة.

وسيُشكّل الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في العديد من البرامج ويمكن الآن للطلاب المسجلين في تخصصات مثل الهندسة المعمارية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة المدنية وهندسة البنية التحتية، تعزيز تعليمهم من خلال تخصص فرعي في الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم إعطاء أولوية قصوى للبحث والابتكار من خلال مشاريع مثل مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي “ATAIC”، ومركز الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة لريادة الأعمال “ACE”، ومركز رأس الخيمة للأبحاث والابتكار، وهو منشأة بحث وتطوير متخصصة في مجال الطاقة البديلة، وخاصة الطاقة الشمسية.

ولتعزيز مواءمة القطاع الصناعي، تعمل الجامعة بنشاط على تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، لا سيما استجابةً للزيادة الكبيرة في عدد الشركات الجديدة والمشاريع الحكومية.

وخلال أسبوع التوظيف في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة 2025، زارت 32 شركة الحرم الجامعي لعرض فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين الجدد.