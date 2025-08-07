مكتبات الشارقة تحتفي بمئوية التأسيس عبر برنامج ثقافي ممتد حتى نهاية 2025

الشارقة في 7 أغسطس/ وام / تواصل مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، احتفالها بمرور 100 عام على تأسيسها من خلال برنامج ثقافي شامل يستمر حتى ديسمبر المقبل، ويجسّد رسالتها في دعم المعرفة وصون الهوية الثقافية.

وينظم البرنامج بالتعاون مع أكثر من 13 جهة ثقافية ومجتمعية في الإمارة، ويتضمن سلسلة من الفعاليات الشهرية التي تدمج بين الأدب، والفنون، والحوار المجتمعي، بما يعكس رؤية مكتبات المستقبل كمراكز ديناميكية للإنتاج الثقافي.

وتنطلق فعاليات أغسطس بجلسة "أغاني البحر والشعر"، التي تمزج بين الشعر العربي والموسيقى البحرية، إلى جانب جلسة "كتّاب تحت الضوء" التي تسلط الضوء على تجارب أدبية معاصرة فيما يتضمن سبتمبر ندوة "من الحبر إلى الشعر" وورشة للخط العربي، في حين يشهد أكتوبر جلسة "بين القصة والحرفة" وورشة لصناعة الورق باستخدام مواد طبيعية من البيئة الإماراتية.

ويخصص نوفمبر للأطفال من خلال عرض دمى تراثي وورشة لتعليم تصميم العرائس، أما ديسمبر فيُختتم بورشتي "بعيون الأدب" و"الصوت واللون"، حيث تدمج المشاركين في تجارب تفاعلية تجمع بين النص الأدبي والصورة والصوت.

وقالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة إن مئوية المكتبات تشكل فرصة لتجديد التزامنا بالمكتبة كمحور للإبداع والحوار ،ونؤمن بأن المكتبة اليوم تتجاوز دورها التقليدي لتصبح فضاءً حيوياً يعزز التنمية الثقافية والمجتمعية.