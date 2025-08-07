غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التبادل التجاري مع أوغندا

رأس الخيمة في 7 أغسطس/ وام / بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة اليوم سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نظيرتها في أوغندا وتنشيط التبادلات التجارية والاستثمارية بين الطرفين.

واستعرض سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس غرفة رأس الخيمة، وزاكي زانوم كيبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة خلال لقاء بمقر الغرفة المزايا الخاصة بالمستثمرين في كلاً من رأس الخيمة وأوغندا ، وأهمية فتح آفاق جديدة للمستثمرين من الطرفين في عدد من القطاعات التجارية الحيوية.

وأوضح النعيمي أن غرفة رأس الخيمة ترحب دائما بدعم القطاع الخاص، لاكتشاف فرص استثمارية مفيدة ومجدية في العديد من دول العالم الصديقة، بما يعود بالنفع والفائدة المشتركة، مشيرا إلى أن أوغندا إحدى دول القارة الإفريقية التي ترتبط بها بيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة بالعديد من الشراكات والاتفاقيات التجارية.

ولفت الى أهمية المضي قدمًا في زيادة الشراكة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من فرص الاستثمارات بين القطاع الخاص وبيئة الأعمال.

من جانبه أعرب زاكي زانوم كيبيدي عن سعادته بعقد هذا الاجتماع مع غرفة تجارة رأس الخيمة، لاسيما وأنها المؤسسة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع الخاص في إمارة رأس الخيمة، مبدياً اهتمام بلاده بزيادة التبادل التجاري وتوسيع نطاقه بما يخدم المصالح المشتركة.

ودعا غرفة التجارة وأعضائها الى منتدى الأعمال الأوغندي الإماراتي، الذي تنظمه السفارة والمقرر عقده في الفترة ما بين 27 – 29 أكتوبر المقبل في كمبالا بأوغندا.

حضر اللقاء سعادة يوسف محمد اسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة.