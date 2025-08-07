"طرق الشارقة" تنفذ مشروعاً لتطوير صناعية وتجارية البطائح بطول 7.4 كيلومترات

الشارقة في 7 أغسطس/ وام / نفذت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة الطرق في منطقتي البطائح الصناعية والتجارية، بإجمالي أطوال بلغ نحو 7.4 كيلومترات، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر بيئة عمرانية واستثمارية مستدامة.

ويقع المشروع في منطقة البطائح على جانبي طريق البطائح - الفاية، حيث تقع المنطقة التجارية إلى الشرق من الطريق، بينما تقع الصناعية إلى الغرب، ما يجعل المشروع محوراً حيوياً يربط بين المنطقتين، ويعزز انسيابية الحركة المرورية، خاصة لحركة الشاحنات والمركبات الثقيلة.

وأكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن المشروع يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة موضحا أن المشروع يتضمن مدخلاً جديداً للمنطقة الصناعية، مع مسارات خاصة للتباطؤ والتسارع، ما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والربط الفعّال بين المناطق الحيوية.

وقال سعادة المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، مدير الهيئة لشؤون الطرق، إن المشروع شمل تنفيذ 5,820 متراً من الطرق الأحادية في المنطقة الصناعية، و720 متراً من الطرق الأحادية، و900 متر من الطرق المزدوجة في المنطقة التجارية، رُبطت بميدان مركزي لتسهيل حركة المرور، ويتميز الطريق المزدوج بعرض 7.3 متر لكل اتجاه، وجزيرة وسطية بعرض 4.6 متر، مما يعزز الأمان المروري ويدعم التوسعات المستقبلية.

وتضمنت الأعمال إنشاء أكتاف طرق بعرض 2.5 متر، ونظاماً حديثاً لتصريف مياه الأمطار باستخدام مصارف حصوية معزولة، إلى جانب تجهيز قواعد للإنارة لرفع مستوى الأمان الليلي، ويُتوقع أن يحدث المشروع نقلة نوعية في المنطقة من خلال تسهيل الحركة اللوجستية، وتحفيز الأنشطة الاستثمارية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم جودة الحياة.