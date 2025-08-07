خبراء الأمم المتحدة يطالبون بتفعيل منظومة المساعدات الإنسانية الأممية لدرء المجاعة في غزة

جنيف في 7 أغسطس/ وام / أكد عدد من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف أن على إسرائيل إعادة تفعيل منظومة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وذلك لتجنب المزيد من الوفيات والمعاناة اللاإنسانية الناجمة عن المجاعة في غزة.

وطالب الخبراء ومنهم فرنشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة الأممية العنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء في بيان صدر اليوم باعادة فتح الوصول الفوري وغير المقيد للمنظمات الإنسانية المحايدة بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.

ودعا الخبراء جميع الدول إلى التحرك بحزم لمنع إسرائيل من تدمير ظروف الحياة في غزة ووقف حربها التي لا تنتهي على الإنسانية وبذل كل ما في وسعها لاعادة تفعيل منظومة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة.

لفت البيان الى ان أكثر من 500 ألف شخص - أي ربع سكان غزة – يواجهون خطر المجاعة بينما يعاني الباقون من مستويات جوع طارئة ويتعرض جميع الأطفال دون سن الخامسة والبالغ عددهم 320 ألف طفل لخطر سوء التغذية الحاد مع عواقب صحية بدنية ونفسية وخيمة مدى الحياة.

وأوضح الخبراء أن سلاح التجويع استخدم كسلاح حرب وحشي ويعد جريمة بموجب القانون الدولي في الوقت الذي تسببت تجربة إسرائيل الفاشلة في إيصال المساعدات والمخصخصة من قِبل مؤسسة غزة الإنسانية في نقص حاد في الغذاء وأودت بحياة ما يقرب من 1400 شخص كانوا يبحثون عن الطعام.