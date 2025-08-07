إطلاق الدورة الـ31 من جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي

الشارقة في 7 أغسطس/ وام / أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدورة الـ31 من جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتعزيز ثقافة التميز التربوي، ودعم الكفاءات التعليمية وتكريم أصحاب الإنجازات النوعية في القطاع التربوي.

وتأتي هذه الدورة استمراراً لمسيرة الجائزة الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، وتهدف إلى إبراز النماذج التربوية الرائدة من الأفراد والمؤسسات، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية، وتجويد مخرجاتها.

وتشمل الجائزة فئتين رئيسيتين: فئة الأفراد المتميزين، وتضم القائد التربوي، والمعلم، ومعلم التعليم الدامج، والطالب من الصف الثالث حتى الثاني عشر، والطلاب من أصحاب الهمم، وولي الأمر، والوظائف الداعمة.

أما فئة المؤسسات المتميزة فتضم الحضانة والمدرسة والمؤسسات الداعمة للتعليم، إلى جانب جائزة استثنائية هي "جوهرة اللغة العربية"، تأكيداً على دور الجائزة في صون الموروث اللغوي وتعزيز اللغة العربية.

وأكدت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن الجائزة تواكب رؤية الإمارة في بناء منظومة تعليمية شاملة ومستدامة، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

من جانبه، أوضح سعادة علي الحوسني، مدير عام الهيئة، أن الجائزة تمثل أداة إستراتيجية لترسيخ التميز والابتكار في الميدان التعليمي، وتُعد منصة لتكريم أصحاب المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير التعليم على المستويين الفردي والمؤسسي، بما يعزز مكانة الشارقة كمركز علمي رائد.

وأكدت علياء إبراهيم الحوسني، مديرة إدارة الجائزة، أن الدورة الجديدة تعكس التطور المستمر في معايير الجائزة واستجابتها لمتغيرات الميدان التربوي، داعية العاملين في القطاع التعليمي إلى المشاركة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: award.shj.ae.