هيئة تنمية المجتمع تختتم مخيم صيف دبي بمشاركة 400 طفل

دبي في 7 أغسطس/ وام / اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي فعاليات "مخيم صيف دبي 2025" الذي أقيم تحت شعار "جيل اليوم.. قادة الغد" بمشاركة واسعة تجاوزت 400 طفل من الفئة العمرية بين 6 و14 عامًا في تجربة تمتد لثلاثة أسابيع جمعت بين التعليم الترفيه وتعزيز الانتماء ضمن برنامج صمم بعناية لبناء شخصية إماراتية متوازنة واعية ومبادِرة.

وتمحورت تجربة "مخيم صيف دبي 2025" حول أربعة مجالات متكاملة صممت بعناية لتعزيز التوازن في شخصية الطفل الإماراتي وتنمية وعيه المجتمعي والوطني.

وجاءت وزارة التربية والتعليم ومؤسسة إسعاف دبي كشريكين رئيسيين إستراتيجيين في المبادرة إلى جانب شراكات مع 12 جهة اتحادية ومحلية أسهمت في إثراء التجربة وتعزيز الأثر ومن أبرزها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ودبي الصحية والقيادة العامة للدفاع المدني ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وخدمة الأمين وتاكسي دبي ومؤسسة دبي للمهرجانات والفعاليات بالإضافة إلى الشريك الرياضي أكاديمية عبدالله صقر الرياضية.

وقدمت هذه الجهات أكثر من 20 ورشة تفاعلية وتوعوية غطّت مواضيع متنوعة من الأمن والسلامة إلى الصحة العامة والهوية الوطنية وقيم الانضباط والعمل الجماعي. وكان لمشاركة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال مهرجان الرطب 2025 أثرٌ خاص حيث خاض الأطفال تجربة حسية ثرية حول تراث النخيل وتعرّفوا على مكانته في الثقافة الإماراتية.

وأكدت ريم عبيد العوابد مديرة إدارة البرامج المجتمعية بهيئة تنمية المجتمع في دبي أن المخيم الصيفي يجسد التزام الهيئة بترسيخ مفاهيم التنمية المجتمعية المستدامة ضمن توجهات "عام المجتمع 2025" التي تضع الطفل والأسرة والهوية الوطنية في قلب أولويات العمل المجتمعي.