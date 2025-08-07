100شهيد و603 إصابات خلال 24 ساعة في قطاع غزة

غزة في 7 أغسطس/ وام / استشهد 100 فلسطيني وأصيب 603 بجروح خلال خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 61,258 شهيدًا 152,045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,752 شهيدًا و 40,004 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 51 شهيدًا و230 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,706 شهيدًا وأكثر من 12,030 إصابة.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.