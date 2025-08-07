"تريندز" و"فالداي" يؤكدان على دور مراكز الفكر في مواجهة التطرف

أبوظبي في 7 أغسطس / وام / اتفق مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومؤسسة نادي فالداي للحوار الروسي، خلال جلسة نقاشية، على الدور المحوري لمراكز الفكر والمؤسسات البحثية والعلمية في مواجهة التطرف والجماعات الإرهابية والتيارات الداعمة والمعززة للعنف، ويأتي على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، التي تشكل تهديداً متنامياً لمنظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية مواجهة الفكر المتطرف من خلال العلم والمعرفة الهادفة، وتعزيز دور المراكز الفكرية والثقافية التي تلعب دوراً محورياً في نشر الثقافة والمعرفة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، فضلاً عن دورها الفاعل في تطوير الفكر الإنساني وتعزيز الوعي المجتمعي.

جمعت الجلسة التي جاءت ضمن جهود مكتب "تريندز" الفعلي في روسيا، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وأندريه بيستريتسكي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي فالداي للحوار الروسي، وأوليغ تساتسورين، عضو مجلس إدارة المؤسسة، والدكتور ماكسيم ميلر، وعدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات وخبراء وباحثين من "تريندز".

وأشاد بيستريتسكي بالدور العلمي لـ "تريندز" ومشاريعه البحثية المتخصصة التي تكشف خطورة جماعة الإخوان المسلمين على الأنظمة الدولية، وتطرح إستراتيجيات ناجعة حول كيفية التعامل مع أفكار هذا التنظيم وسبل مجابهته.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي سعي "تريندز" لتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات البحثية والعلمية والفكرية الروسية، وعلى رأسها مؤسسة نادي فالداي، لتطوير مشاريع بحثية مشتركة وإستراتيجيات مبتكرة وشاملة تقوم على البحث العلمي المتخصص والتطبيقات العملية في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة.