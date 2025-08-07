"برجيل القابضة" تحقق نمواً بنسبة 129% في صافي أرباحها خلال الربع الثاني

أبوظبي في 7 أغسطس/ وام / أعلنت مجموعة برجيل القابضة “بي إل سي”، عن نمو صافي الربح بنسبة تصل إلى 128.9% ليبلغ 148 مليون درهم، مما يعكس الزيادة الملحوظة في هوامش الأرباح والمكاسب الكبيرة المُحقَّقة من تحسين إدارة الأصول .

ووفق، النتائج المالية، عن فترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2025 ارتفعت إيرادت المجموعة خلال الربع الثاني بنسبة 18.7% لتصل إلى 1.4 مليار درهم، وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 306 مليون درهم، مدفوعة بالنمو القوي في الإيرادات واستمرار كفاءة إدارة التكاليف.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل، إن المجموعة شهدت أداءً قوياً خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 19% بفضل الارتفاع في معدل إقبال المرضى على المنشآت التابعة لها بنسبة 12%، وهو ما انعكس إيجابًا على العائدات المتأتية من خدمات الرعاية المقدمة لهم، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 59%، مما أسهم في ارتفاع هامش الأرباح لتصل إلى 22%.