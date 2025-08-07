وزارة الخارجية تطلق بطاقة خدمات المسافر الإماراتي

أبوظبي في 7 أغسطس/ وام / أطلقت وزارة الخارجية بطاقة خدمات المسافر الإماراتي؛ التي توفر باقة متكاملة من الخدمات بخطوة واحدة؛ حيث تأتي هذه المبادرة تماشيًا مع سياسات الوزارة وخططها الإستراتيجية التي تضع مواطني الدولة في مقدمة أولوياتها، لا سيما أثناء وجودهم خارج الدولة، وذلك من خلال منظومة مؤسسية متكاملة تتسم بالجاهزية والكفاءة التشغيلية العالية، والإجراءات الفعّالة التي تترجم إلى تنسيق مستمر بين فرق العمل في الوزارة والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، بما يضمن تقديم الدعم والرعاية الدائمين، والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

وتتضمن بطاقة خدمات المسافر الإماراتي خدمة "تواجدي"، التي تُمكّن الأفراد وعائلاتهم من التسجيل المسبق، وخدمة إصدار وثيقة العودة خلال ثلاثين دقيقة في حال فقدان أو تلف أو انتهاء صلاحية جواز السفر، أو عند عودة المواليد الجدد، بالإضافة إلى صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة، وهي صفحة تفاعلية تحدث لحظيًا، وتقدم كافة المعلومات والتعليمات التي قد يحتاجها المسافر الإماراتي أثناء سفره بالخارج خارج الدولة، إلى جانب رقم الطوارئ 0097180024 المُخصص لمواطني الدولة في الخارج.

ويمكن الحصول على البطاقة عند السفر من مطار زايد الدولي بأبوظبي، ومطار دبي الدولي في مواسم العطلات؛ حيث تتميز بإمكانية الوصول السريع إلى جميع الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، وذلك عبر مسح رمز الاستجابة السريعة “QR code” المرفق بها، مما يجعلها رفيقًا رقميًا يلازم المسافر الإماراتي طوال رحلته.