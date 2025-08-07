اعتماد شاطئ مدينة خورفكان لاستضافة كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء

الشارقة في 7 أغسطس / وام / تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، بدأت اللجنة المنظمة لكأس العالم للريشة الطائرة في الهواء، تحضيراتها لانطلاق الحدث العالمي الذي تستضيفه مدينة خورفكان بإمارة الشارقة خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر القادم.

تأتي الاستعدادات عقب اختيار إمارة الشارقة من قبل الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لاستضافة النسخة الأولى من البطولة الجديدة، التي تُنظم للمرة الأولى عالمياً، بالتعاون بين اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ومجلس الشارقة الرياضي، ما يمثل انطلاقة نوعية لهذه الرياضة على المستوى الدولي، لاسيما في صيغتها الهوائية المخصصة للملاعب الخارجية.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعها الأول في مقر مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة سعادة عبدالملك محمد جاني، رئيس اللجنة المنظمة، وبحضور سعادة نورة حسن الجسمي نائب رئيس اللجنة، وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة، حيث تم اعتماد شاطئ مدينة خورفكان كموقع رئيسي لاستضافة منافسات البطولة.

كما استعرض الاجتماع الهيكل التنظيمي، وتوزيع المهام، وناقش ترشيح وتأهيل الكوادر الوطنية، وإعداد ورش عمل للحكام الجدد، وتنظيم فعاليات ترويجية مصاحبة.

وتقرر خلال الاجتماع عقد مؤتمر صحفي رسمي للإعلان عن تفاصيل الحدث وحفل الافتتاح بعد ختام منافسات بطولتي أوروبا وآسيا، بحضور كبار الشخصيات وممثلي الاتحاد الدولي والوفود المشاركة.

وأكدت اللجنة أن التحضيرات ستتواصل خلال الفترة المقبلة عبر سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لضمان تقديم نسخة استثنائية تعكس الصورة المشرفة للإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية.

وأكد عبدالملك جاني أهمية الحدث باعتباره محطة رياضية دولية تعكس مكانة الإمارة وقدرتها التنظيمية، فيما أشادت سعادة نورة الجسمي بثقة الاتحاد الدولي وإسناده التنظيم لدولة الإمارات.