لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في الشارقة تعتمد 28 طلباً بتكلفة 1.1 مليون درهم

الشارقة في 7 أغسطس/ وام / عقدت لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع، النظر في 42 طلباً جديداً، حيث اعتمدت اللجنة 28 طلباً من مستحقي المنحة بعد استيفائهم لشروط الاستحقاق، وذلك بتكلفة سنوية بلغت 1,123,537.68 درهم، على أن يتم صرف المبالغ في حسابات المستفيدين خلال شهر أغسطس الحالي.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار المساعي المستمرة لتطوير منظومة الدعم الاجتماعي للمتقاعدين في الإمارة، وتعزيز استقرارهم المعيشي من خلال تقديم منح تكميلية تُسهم في تغطية متطلباتهم الحياتية الأساسية.

وتواصل اللجنة أداء مهامها وفق آليات عمل منهجية تضمن كفاءة دراسة الطلبات وسرعة البت فيها، بما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، ويواكب رؤية إمارة الشارقة في دعم مختلف فئات المجتمع وضمان جودة الحياة لكافة أفراده.