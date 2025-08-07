"الشارقة للتمكين الاجتماعي" تنفذ مشروع "سند البيت" لتأهيل الأبناء فاقدي الأب

الشارقة في 7 أغسطس/ وام / نفذت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي خلال الإجازة الصيفية سلسلة من ورش العمل ضمن مشروعها الريادي "سند البيت"، بمشاركة 44 شاباً وشابة، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من المشروع منذ انطلاقه إلى 857 مستفيداً، وذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتمكين الأبناء فاقدي الأب وتعزيز مهاراتهم القيادية.

ويعد "سند البيت" مشروعاً قيادياً متكاملاً يستهدف تمكين الشباب نفسياً، واجتماعياً، وأكاديمياً، وتزويدهم بمهارات حياتية تعزز من مشاركتهم الإيجابية داخل أسرهم ومجتمعهم، بما يسهم في إعداد جيل من القادة المتزنين القادرين على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات الحياة بثقة.

وأكدت نوال الحامدي، مديرة إدارة الرخاء الاجتماعي بالمؤسسة، أن المشروع يمثل محطة نوعية في بناء شخصية الأبناء من خلال تطوير مفاهيم القيادة والعطاء والمسؤولية المشتركة، مشيرة إلى أن "سند البيت" يُعزز من تماسك الأسرة، ويغرس في الأبناء روح التعاون والدعم المستدام.

ويتضمن المشروع حزمة تدريبية متكاملة تشمل مفاهيم مثل القيادة التشاركية، التفكير الإيجابي، إدارة الأزمات، وحل المشكلات، إلى جانب تنمية مهارات التفكير النقدي وإدارة الموارد، كما يعتمد على آليات واضحة لقياس الأثر تشمل تحسين العلاقات الأسرية، وتعزيز التحصيل الأكاديمي، وزيادة المشاركة المجتمعية.