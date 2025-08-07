"أبوظبي للأوراق المالية" يعتمد "ثاندر" كأول عضو للتداول عن بعد للمستثمرين الأفراد

أبوظبي في 7 أغسطس/ وام / أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اعتماد منصة "ثاندر"، إحدى أبرز منصات الاستثمار الموجهة للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأول عضو للتداول عن بُعد للمستثمرين الأفراد.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم سيتمكّن مستخدمو "ثاندر" قريباً من الاستثمار مباشرة في عدد من كبرى الشركات المدرجة وصناديق المؤشرات المتداولة في دولة الإمارات، وذلك عبر منصتها الاستثمارية على تطبيقات الهواتف المحمولة، في خطوة ترسخ التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بربط أبوظبي بأسواق رأس المال العالمية.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة اليوم خلال فعالية خاصة أُقيمت في المقر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وثاندر، إحدى شركات Hub71 الناشئة، وهي من أوائل منصات الاستثمار الرقمية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتخضع لإشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وستعمل على ترسيخ حضورها في الإمارات، عقب سلسلة من النجاحات اللافتة التي حققتها في المنطقة.

وتجاوزت قيمة التداول عبر المنصة خلال عام 2024 فقط 13 مليار دولار، مع تنفيذ 12 مليون صفقة.

وتتيح منصة "ثاندر"، التي تم تحميلها من قبل أكثر من أربعة ملايين مستخدم، إمكانية الوصول إلى ثلاثة أسواق تشمل دولة الإمارات ومصر والولايات المتحدة ، والاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والذهب وصناديق الاستثمار المشتركة ومنتجات الادخار.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية إن انضمام منصة ’ثاندر‘ تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز قنوات الربط الفعّال بين أسواق رأس المال في المنطقة، وباعتبارنا أول سوق مالي في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد هذه المنصة، فإننا نؤكد مجدداً عمق التزامنا بالشمول المالي، وسعينا إلى تطوير فرص استثمارية مبتكرة في سوق رأس المال الذي يشهد نمواً متواصلاً في أبوظبي، ونواصل العمل على إرساء معايير جديدة للتميز في مجال الابتكار الرقمي، والتعاون العابر للحدود في قطاع الخدمات المالية.

ويتيح نموذج العضوية في التداول عن بُعد لمزيد من الأفراد والوسطاء الدوليين والمؤسسات شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في دولة الإمارات، الأمر الذي يسهم في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين السيولة، وتحفيز أنشطة التداول.

من جانبه قال أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "ثاندر" إن هذه الشراكة تمنحنا فرصة لتمكين مستخدمينا من الاستثمار في واحد من أقوى الأسواق أداءً في المنطقة خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر منصة ’تبادل‘، فضلاً عن أسواق عالمية أخرى.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، فإن لهذه الشراكة مكانة خاصة، فهي تمثل امتداداً للعلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات، وخطوة حيوية نحو إثراء فرص النمو والاستثمار والنجاحات المشتركة.

وقال سيف عمرو، الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة في "ثاندر" إن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في مسيرة ’ثاندر‘، وتجسيداً للشراكة التي تجمعنا بكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، ومنصة "هب 71"، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة إي آند، حيث تعاون فريق ’ثاندر‘ بشكل وثيق مع كافة الجهات المعنية لتجاوز تحديات كبيرة، وجعل مشاركة الأفراد من داخل الدولة وخارجها في مسيرة النمو اللافتة التي تشهدها الإمارات أمراً سهلاً ومتاحاً.

ويسهم اعتماد منصة "ثاندر" في دعم المبادرات الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وفي مقدمتها منصة "تبادل"، أول مركز رقمي في المنطقة قائم على نموذج الوصول المتبادل إلى الأسواق ، كما يمثل رافداً للشراكات الاستراتيجية مع الأسواق المالية العالمية من خلال تعزيز الابتكار، ونقل المعرفة، وتطوير التعاون عبر الحدود. ومع قيمة سوقية تبلغ 3.1 تريليون درهم ، يساهم سوق أبوظبي للأوراق المالية في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي نشط للاستثمار وعلى مدى العقد الماضي، سجل السوق أفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، متفوقاً على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، كما تفوق على المؤشرات العالمية على مدار العشرين عاماً الماضية.