تعاون بين "إميرج" ومصرف الإمارات للتنمية لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية في الدولة

أبوظبي في 7 أغسطس / وام / أعلنت شركة "إميرج"، المشروع المشترك بين أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة "إي دي إف" الفرنسية، توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف استكشاف فرص التعاون في تطوير وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية في دولة الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم "إميرج" بتحديد وتوفير الفرص الاستثمارية المحتملة في مشاريع الطاقة المتجددة، في حين سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بدراستها وتقديم حلول تمويلية مخصصة لدعم تنفيذها.

وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن الطاقة النظيفة تعد من الركائز الأساسية لتمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث توفر فرصة إستراتيجية للمصنعين، ومشغلي الخدمات اللوجستية، والشركات الصغيرة والمتوسطة لخفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ القدرة التنافسية على المستوى العالمي، مؤكدا الحرص من خلال الشراكة على تقديم حلول عملية تجمع بين الخبرات التقنية والتمويل الذكي والمرن الذي يُسرّع من وتيرة التنفيذ.

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، أن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بدعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، والمساهمة الفاعلة في تمكين الشركات الصناعية والتجارية من تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، حيث تُوفر إميرج من خلال نموذجها المرن والمصمم خصيصا لتلبية احتياجات العملاء، حلولا متكاملة تساعد الشركات على خفض تكاليف التشغيل والتركيز على نطاق أعمالها وأنشطتها الأساسية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل من خلال هذه الشراكة على توفير حلول تمويل مبتكرة تُمكّن المزيد من الشركات من تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.

وأشار لوك كوكلن، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة "إي دي إف"، إلى هدفهم لتمكين وتوسيع نطاق مشاريع الطاقة النظيفة، من خلال الجمع بين خبرات الشركتين، مما يسهم ليس فقط في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، بل أيضاً في تعزيز المرونة والكفاءة، مؤكدا أن مذكرة التفاهم تعكس الطموح المشترك لتعزيز التعاون في البنية التحتية التي تدعم قطاع الأعمال التجارية والصناعية في المستقبل.

ويواصل مصرف الإمارات للتنمية، من خلال ما يقدمه من حلول تمويلية مرنة ودعم إستراتيجي، دوره في دفع عجلة الابتكار، وتحفيز نمو الأعمال، والمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي.

وفي إطار التزامه بدعم تحول دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام في قطاع الطاقة، يواصل مصرف الإمارات للتنمية تمكين الشركات ورواد الأعمال عبر توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز نمو قطاع الطاقة المتجددة وضمان استدامته على المدى الطويل.

وتأسست إميرج في عام 2021 لتطوير حلول الطاقة الشمسية الموزعة، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، والطاقة الشمسية خارج نطاق الشبكة، والحلول الهجينة للعملاء في القطاعين التجاري والصناعي، وتُزوّد الشركة اليوم أكثر من 40 منشأة تجارية وصناعية وتعليمية وفندقية بالكهرباء النظيفة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.