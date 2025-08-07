"شمس" تختتم النسخة الثانية من برنامجها الصيفي

الشارقة في 7 أغسطس/ وام / اختتمت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" اليوم فعاليات النسخة الثانية من برنامجها الصيفي، الذي انطلق في 28 يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 70 طفلًا من الفئة العمرية 6 إلى 16 عامًا.

واستهدف البرنامج تنمية المهارات الفكرية والإبداعية لدى الأطفال، من خلال سلسلة من الأنشطة التعليمية والترفيهية، التي غطّت ثمانية مجالات رئيسية، شملت المسرح والتمثيل، وصناعة البودكاست، والتصوير بتقنية "ستوب موشن"، إلى جانب ورش في الرسم، والخط العربي، والذكاء الاصطناعي، وصناعة المحتوى، والأعمال اليدوية.

وأكد عدنان المنصوري، مدير تطوير المواهب الإعلامية في مدينة الشارقة للإعلام، أن البرنامج نجح في تحقيق تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الترفيه والمعرفة، مشيرًا إلى أن "شمس" حرصت على تقديم نسخة أكثر تنوعًا هذا العام، تعزز مهارات الأطفال وتلهمهم لاكتشاف مواهبهم، وتواكب اهتماماتهم المستقبلية.

وشهد البرنامج اهتمامًا لوجستيًا متكاملاً لضمان سلامة الأطفال، من خلال توفير طاقم طبي وفِرق متطوعين ومدربين مختصين، إضافة إلى تجهيزات تقنية ومسرح مصغر، ومواد تعليمية وترفيهية.

واختتم البرنامج بحفل تكريمي للمشاركين، وسط حضور من أولياء الأمور، الذين أثنوا على تجربة "شمس" في توفير بيئة محفّزة وآمنة لأبنائهم خلال فترة الإجازة الصيفية، مؤكدين على أثر البرنامج الإيجابي في تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.