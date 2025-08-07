"صيف العلوم والابتكار" ينطلق في متحف الشارقة العلمي ببرنامج تفاعلي

الشارقة في 7 أغسطس / وام / انطلقت في متحف الشارقة العلمي، التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، فعاليات برنامج "صيف العلوم والابتكار"، الذي يستمر على مدار أربعة أسابيع خلال شهر أغسطس، مستهدفا الأطفال واليافعين من عمر 7 إلى 12 عاما، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والمرح، وتعزز مهارات التفكير النقدي والابتكار.

ويتضمن البرنامج، الذي يقام بواقع أربع جلسات أسبوعيا، من الاثنين إلى الخميس، 16 جلسة علمية تغطي مجالات متنوعة مثل الروبوتات، والتشفير، والابتكار، والعلوم الطبيعية، والفضاء، بإشراف نخبة من المتخصصين.

وقالت منى الملا، رائد علمي أول في متحف الشارقة العلمي، إن كل أسبوع من البرنامج يركز على محور علمي مختلف، مؤكدة أن البرنامج يرسخ مفاهيم التعلم الممتع ويحول المتحف إلى وجهة مثالية للأطفال والعائلات لاكتشاف أسرار العلوم في أجواء تفاعلية آمنة ومحفزة.