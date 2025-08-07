مهرجان العين للهجن يحتضن غدا 25 شوطاً في "منافسات الإيذاع"

العين في 7 أغسطس/ وام / تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات التمهيدي الثاني لمهرجان العين للهجن 2025، من خلال فعاليات "سن الإيذاع"، بإقامة 25 شوطاً لمسافة 4 كلم، في الفترة الصباحية، تليها يوم السبت، منافسات الثنايا من 20 شوطاً، وتختتم الجولة الثانية من المهرجان يوم الأحد المقبل بمنافسات الحول والزمول.

وينظم المهرجان مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بإشراف اتحاد سباقات الهجن، ويتضمن 3 جولات تمهيدية تقام خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من هذا العام، وتختتم بالتحديات النهائية في مطلع شهر أكتوبر، والتي تشهد تتويج نخبة المطايا والمشاركين في المهرجان.

وقال حمد محمد الشامسي، رئيس اللجان الفنية في اتحاد سباقات الهجن، أن مشاركة أكثر من 19 ألف من الهجن في الجولات التمهيدية خلال شهري يوليو وأغسطس، ترسخ أهمية هذه السباقات، لما تمثله من إرث أصيل في التراث والهوية الوطنية، والجهود الكبيرة التي يضطلع بها الاتحاد برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، في الحفاظ على التراث الثقافي لدولة الإمارات.

وأوضح أن المنافسات شهدت مشاركة كبيرة من الملاك على مستوى الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، في أجواء تنافسية وحماسية، تعكس قيمة هذه الرياضة التراثية الأصيلة، وعمق الارتباط بها، وأثرها المستدام في نفوس الأجيال المتعاقبة.