11 أغسطس .. بدء موسم "مرخيات القلائد" آخر وأشد فترات القيظ

الشارقة في 7 أغسطس / وام / اعتباراً من 11 أغسطس من كل عام، يبدأ موسم "مرخيات القلائد"، الذي يعد في الموروث الشعبي بالجزيرة العربية آخر وأقسى فترات القيظ حرا وجفافا، ويستمر حتى 5 سبتمبر ليكون بمثابة الإعلان الأخير عن قرب انتهاء موجات الحر.

ويتزامن بدء هذا الموسم فلكيا مع طلوع نجم "الكليبين"، وينتهي مع تباشير ظهور نجم "سهيل" الذي يعد علامة فارقة لبدء انخفاض درجات الحرارة تدريجيا.

وأوضح الباحث الفلكي إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اسم الموسم اشتق من أثر الحر الشديد على الإبل التي "ترتخي" قلائدها من شدة الإجهاد والعطش، وهي الفترة التي تعرف أيضاً بـ "محننات الجمل"، وتكون بمثابة آخر مرحلة انتقالية قاسية قبل بدء موسم "الصفري" الأكثر اعتدالا.