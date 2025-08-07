لجنة رابطة "آسيان" تعقد اجتماعها الثالث في أبوظبي

أبوظبي في 7 أغسطس / وام / عقدت لجنة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المكونة من سفراء الدول أعضاء في الرابطة لدى دولة الإمارات اجتماعها الثالث، حيث اجتمعت مع معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة في أبوظبي، وذلك ضمن جهود تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والرابطة التي انضمت إليها الدولة في عام 2022 بصفة شريك حوار قطاعي، وبدء تنفيذ خطة العمل المشتركة للأعوام 2024 - 2028.

ترأس الاجتماع سعادة حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات، بمشاركة سفراء كل من مملكة ماليزيا، وبروناي دار السلام، وجمهورية الفلبين، وجمهورية سنغافورة، ومملكة تايلند، وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وقد رحّب معالي الصايغ بسفراء دول رابطة آسيان، وأشاد بالتقدم المحرز في مسار الشراكة بين الجانبين، وأكد التزام الدولة بترسيخ أواصر التعاون.

وأشار معاليه إلى دور اللجنة كمنصة فاعلة لتعزيز التنسيق واستكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك في إطار الخطة المعتمدة، كما عبّر عن تطلع دولة الإمارات إلى البناء على الزخم القائم في القطاعات ذات الأولوية.

وشهد اللقاء حواراً مثمراً حول سُبل توطيد العلاقات، حيث طرح السفراء مقترحات لتعزيز التفاعل في عدد من المجالات الحيوية، بما في ذلك التجارة والاستثمار، وتغير المناخ وحماية البيئة.