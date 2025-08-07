الإمارات تواصل اغاثة غزة.. الإنزال الجوي الـ65 للمساعدات وادخال أكثر من 500 طن من المواد الغذائية الى القطاع

أبوظبي في 7 أغسطس/ وام / واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة اغاثة قطاع غزة عبر تنفيذ الإنزال الجوي للمساعدات رقم 65 ضمن عملية طيور الخير، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من ألمانيا وبلجيكا.

واستهدفت عملية طيور الخير، التابعة لعملية الفارس الشهم 3 المناطق التي يصعب الوصول إليها براً، حاملة على متن طائراتها مواد غذائية وإمدادات إنسانية تمثل شريان حياة للأسر المحتاجة.

وارتفع إجمالي ما تم إنزاله جوا من المساعدات إلى أكثر من 3862 طناً، في سعي دولة الإمارات على تقديم كافة المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق.

وبينما حلّقت الطائرات في السماء، كانت القوافل تتحرك على الأرض، حيث أدخلت الإمارات اليوم 21 شاحنة محمّلة بأكثر من 500 طن من المساعدات الغذائية عبر المعابر، في خطوة تعكس اتساع نطاق التحرك الإماراتي لدعم غزة من الجو والبر.

وأكدت دولة الإمارات استمرارها في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، عبر مواصلة تنسيقها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتأمين وصول المساعدات بطرق سريعة وفعالة.